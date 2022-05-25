İsrail, fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi alarm seviyesini yükseltti - Son Dakika
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İsrail, fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi alarm seviyesini yükseltti

25.05.2022 22:19
İsrail, fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi alarm seviyesini yükseltti

İsrail, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te binlerce polis konuşlandırma kararı aldığı, Gazze sınırında da Demir Kubbe hava savunma sistemini aktif hale getirdiği bildirildi.

İsrail, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te binlerce polis konuşlandırma kararı aldığı, Gazze sınırında da Demir Kubbe hava savunma sistemini aktif hale getirdiği bildirildi.

İsrail ulusal televizyonu "Kanal 13" ve Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberlere göre, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında düzenlenen "bayrak yürüyüşü" nedeniyle İsrail güçleri Doğu Kudüs ile Filistinli ve İsraillilerin karışık yaşadığı şehirlerde alarm seviyesini yükseltti.

Haberlerde, binlerce yerleşimcinin katılımı için çağrı yapılan yürüyüşün, Batı Kudüs'ten Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'na kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail Polisi Şefi Kobi Şabtai'nin, Kudüs'te ve hareketliliğin yaşanabileceği şehirlerde tüm polislerin izinlerini iptal ettiğine değinilen haberlerde, Kudüs'te 3 bin olmak üzere, Akka, Elad ve diğer şehirlerde de yüzlerce polisin görevlendirileceği vurgulandı.

İsrail'in ayrıca Gazze sınırında da Demir Kubbe adlı hava savunma sistemini aktif hale getirdiği aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 22 Mayıs'ta, İsrail yönetiminin, aşırı sağcı Yahudilerin düzenleyeceği "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs güzergahına izin vermesine tepki göstermişti.

Heniyye, "Kararımız açık ve nettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere ve Kudüs sokaklarında arbedeye izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi alarm seviyesini yükseltti - Son Dakika


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