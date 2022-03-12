İsrail, Fas'taki diplomatik misyonunu güçlendiriyor - Son Dakika
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İsrail, Fas'taki diplomatik misyonunu güçlendiriyor

12.03.2022 03:55
İsrail, Fas'taki diplomatik misyonunu güçlendiriyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Fas'ta açtığı diplomatik misyon şefliğine Dorit Avidani'yi konsolos olarak atadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Fas'ta açtığı diplomatik misyon şefliğine Dorit Avidani'yi konsolos olarak atadı.

İsrail'in Rabat'taki Diplomatik Misyon Şefi Yardımcısı Eyal David, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Avidani'nin konsolos olarak atandığını belirtti.

David, Avidani'nin 30 yıllık meslek tecrübesine vurgu yaparak, "Fas'taki İsrail İrtibat Bürosu'nda Konsolosluk ve İdari İşler Başkanlığı görevine atanan Dorit Avidani'yi tebrik ederiz. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki 30 yıllık tecrübesi sayesinde yeni görevinde çok başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

Fas makamlarından söz konusu atamaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tel Aviv yönetimi, Ocak 2021'de İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'in Fas'a geçici misyon şefi olarak atandığını duyurmuştu. Ağustos 2021'de de İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği açılırken, Govrin de Ekim 2021'de resmen Rabat Büyükelçiliğine getirilmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2000'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

İsrail ile Fas, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım 2021'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette de iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Fas'taki diplomatik misyonunu güçlendiriyor - Son Dakika


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