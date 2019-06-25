"İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak"
38 dakika önce
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, "Kabul etmeliyiz ki eğer (İsrail-Filistin meselesinde) bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:33
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner
, "Kabul etmeliyiz ki eğer (İsrail- Filistin
meselesinde) bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi
doğrultusunda olmayacak" dedi.
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