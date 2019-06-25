Son Dakika Haberleri: "İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak"
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"İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak"

38 dakika önce

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, "Kabul etmeliyiz ki eğer (İsrail-Filistin meselesinde) bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, "Kabul etmeliyiz ki eğer (İsrail- Filistin meselesinde) bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:33 
Barış Girişimi, İsrail, Filistin, Ekonomi
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