İsrail-Filistin arasındaki ateşkes oybirliğiyle onayladığını doğruladı - Son Dakika

İsrail-Filistin arasındaki ateşkes oybirliğiyle onayladığını doğruladı
20.05.2021 22:57
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Güvenlik Kabinesinin İsrail-Filistin arasındaki ateşkesi oybirliğiyle onayladığını doğrulayarak, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin herhangi bir koşul olmaksızın kabul edildiğini, daha sonra belirlenecek bir saatte yürürlüğe gireceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Güvenlik Kabinesinin İsrail- Filistin arasındaki ateşkesi oybirliğiyle onayladığını doğrulayarak, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin herhangi bir koşul olmaksızın kabul edildiğini, daha sonra belirlenecek bir saatte yürürlüğe gireceğini açıkladı.
-İHA-
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