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İsrail-Filistin çatışmalarında deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti - Son Dakika

İsrail-Filistin çatışmalarında deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti

Son Güncelleme: 28.10.2023 07:57

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ederken özellikle yaptığı deprem tahminleriyle adından söz ettiren ve Türk halkının da yakından tanıdığı Frank Hoogerbeets sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Filistin'den yana tavır sergileyen Frank Hoogerbeets ''1947'de haritada yer almayan bir 'ülkenin' işlediği devasa boyutlarda bir savaş suçudur'' dedi.

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri olan biteni izlemekle yetinirken deprem tahminleriyle adından söz ettiren Frank Hoogerbeets'dan süreçle ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"DEVASA BOYUTLARDA BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

1947 yılına ait Filistin haritasını paylaşan Hoogerbeets, "Bugün Gazze'nin büyük miktarda bombalandığını ve İsrail'in karadan işgal ettiğini duyuyoruz. Filistin halkının elektriği, suyu ve interneti yok. Tamamen kesildi. Bu, 1947'de haritada yer almayan bir 'ülkenin' işlediği devasa boyutlarda bir savaş suçudur" ifadelerine yer verdi.

İşte sosyal medyadan yaptığı o paylaşım;

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Son Dakika Sosyal Medya İsrail-Filistin çatışmalarında deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail-Filistin çatışmalarında deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti - Son Dakika
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