İsrail-Filistin çatışması 24. gününde artarak devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti 24. gününde de artarak devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki kara operasyonlarının devam ettiği ve Hamas'a ait askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Hamas'a ait "tanksavar füze fırlatma noktaları, gözlem noktaları ve askeri altyapının" vurulduğu aktarılan açıklamada, "askerlere ateş açan Hamas mensuplarının yanı sıra Gazze Şeridi'nin Zikim bölgesi yakınındaki kıyı şeridinde tespit edilen silahlı unsurların da öldürüldüğü" iddia edildi.

Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halindeki Hizbullah, Telegram hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait Misgav askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği, teknik bazı ekipmanların imha edildiği kaydedildi.

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yönelik gerçekleştirdiği ağır topçu atışlarıyla Lübnan'ın Mervahin, Bustan, Lebveniye, Zibkin ve Maadi beldelerinin çevresini vurduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmada olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Şebaa Çiftlikleri ve el Malikiyye'de yer alan askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de bir camiyi daha vurdu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da Muhammed Fatih Camisi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda caminin tamamen yıkıldığı ve olayda yaralananların olduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarını hedef aldık

Kassam Tugayları'nın kendilerine ait Telegram hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarının ağır kalibreli havan toplarıyla vurulduğu, Erez bölgesinin batısındaki bazı araçların alev aldığı, içerisindeki çok sayıda askerin öldüğü kaydedildi.

Kassam Tugayları tarafından hedef alınan ve alev alan İsrail araçları arasında 2 tankın teyit edildiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik İHA saldırısında 2 kişi yaralandı

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

İsrail'e ait İHA'nın ülkenin güneyindeki Meys el Cebel beldesindeki motosikletli 2 kişiye saldırı düzenlediği ve 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail, 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, yayımladığı açıklamada, Muhammed Necib Hellavi adlı bir mensubunun "Kudüs zaferi için hayatını kaybettiğini" ve İsrail'e ait bir İHA'nın Lübnan'ın El-Hiyam beldesinde karadan-havaya füzeyle imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail'e ait Ramya askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ve buradaki askeri ekipmanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bir diğer açıklamada, Birket Rişa askeri noktasının da tanksavar füzesiyle vurulduğu, saldırı sonucu yaralılar olduğu ve askeri teçhizatın da doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara yanıt olarak Lübnan'dan Nahariye Yahudi yerleşim birimini 16 füzeyle vurduğunu bildirdi.

İsrail, Filistin'e ait yerel bir radyoyu "uçak sinyallerini kestiği" gerekçesiyle kapattı

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yayın yapan Dream Radyo'nun Müdürü Talib el-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de İsrail ordusundan bir subayın kendisini telefonla arayarak, radyonun kapatılacağı yönündeki kararı ilettiğini söyledi.

Radyonun sorumluluğu Filistin resmi makamlarında olduğu için söz konusu subaya cevap vermediğini aktaran Caberi, daha sonra ilgili Filistinli makamlarla irtibata geçtiğini ancak çalışmaya devam etme şanslarının kalmadığını aktardı.

Caberi, İsrail ordusunun, kapatma kararını uçaklarının sinyallerini kestiği gerekçesiyle aldığını ifade etti.

Radyonun yeniden yayınlarına başlayıp başlamayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 34 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayının, yayımladığı açıklamada, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 34 tırın Mısır Kızılayından teslim alındığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 118 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesinde çalışmanın süreceğini duyurdu

Filistin Kızılay Sözcüsü Raid en-Nems ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Kudüs Hastanesinin çevresini hedef aldığını ve hastaneyi bombalama tehdidini yinelediğini belirtti.

Nems, hastaneyi boşaltmamaya ve çalışmayı sürdürmeye karar verdiklerini ifade etti.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesindeki sağlık personelini, yaralıları ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş sivilleri binayı boşaltmaya zorlamak için hastanenin çevresini sürekli ve doğrudan bombardımana tuttuğu belirtildi.

Bombardımanın, hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve oluşan yoğun dumanın hastaların nefes almasını zorlaştırdığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.

İsrail askerleri Cenin'e düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında, Emir Abdullah Şorbaci (25), Navras İbrahim Bacavi (28), Viam el-Hanun (27) ve Musa Ceyarin (23) isimli Filistinlilerin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaralanan 5 Filistinliden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Gazze'ye İsrail saldırıları gece boyunca devam etti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı.

Gazze'nin kuzeybatısındaki Cela ve Nas mahallelerine birçok hava saldırısı düzenlenirken, kentin orta kesimlerindeki Megazi ve Han Yunus'un doğusu top mermilerinin hedefi oldu.

Han Yunus'ta Ebu Siydu ailesinin evi, Mısır sınırındaki Rafah'ın doğusu ve batısındaki iki ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bunlara ilişkin sayı verilmedi.

Ayrıca, Gazze'deki Kudüs Hastanesi ve kentteki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresine yönelik bombardımanlar nedeniyle hastanelerde hasar meydana geldi.

Batı Şeria'da gece boyu baskınlar, gözaltılar ve çatışmalar yaşandı

Cenin kentine 100 askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesini abluka altına aldı. Çevredeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, baskına karşı koyan Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. İsrail güçlerinin Cenin baskınında 4 Filistinli öldürüldü, ikisi ağır olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu eşliğinde Cenin'e giren buldozerler, geceyi yolları kazarak, altyapıya zarar vererek geçirdi. Buldozerlerin, askeri araçların eşliğinde kentin çeşitli bölgelerinden geçerken, Filistinlilere ait park halindeki araçlara büyük zarar verdiği görüntüler paylaşıldı.

Cenin Devlet Hastanesi'nin dış duvarları da İsrail buldozerleri ve iş makineleri tarafından yıkıldı.

İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı

The Times of Israel'in İsrail ordu kaynaklarından aktardığı habere göre, İsrail'in kuzeyinde bir tankın devrilmesi sonucu bir asker öldü, 2 asker ise ağır şekilde yaralandı.

Tankın devrilmesine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.

Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.

Suriye yönetimi, İsrail'in, Dera iline hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, yerel saatle 01.35'te Golan Tepeleri'nden Dera'daki iki askeri noktaya hava saldırısı yaptı.

Haberde, saldırıda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankı bir aracı hedef aldı

Gazze sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, İsrail'e ait 2 tankın sınır tarafında yer alan Selahaddin Caddesi'ne girdiği ve yolu kapattığı görülüyor.

Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor.

O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor.

Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı" iddiasıyla bir Filistinli vuruldu

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir şüpheli, İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenledi.

Olay sonucu bir polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi de vuruldu.

Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ve olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail askeri araçları geri çekildi

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanında kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskını idi. Bu araçlar direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı direkt hedef aldı."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.