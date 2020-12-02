İsrail, Filistin fonlarını Filistin yönetiminin hesabına aktardı - Son Dakika

İsrail'in yaklaşık 1,14 milyar dolar değerindeki Filistin fonlarını Filistin yönetiminin hesaplarına aktardığı duyuruldu.

Filistin Sivil İşler İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, 3 milyar 768 milyon şekel (yaklaşık 1,14 milyar dolar) değerindeki Filistin fonlarının tamamını Filistin yönetimi hesaplarına aktardı." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planına karşı, ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordinasyonu derhal durdurmaları talimatı vermişti.

Sivil İşler İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh de 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağı yönündeki kararına binaen, vergi gelirlerini teslim almayı" reddettiklerini duyurmuştu.

Filistin yönetimi son olarak 17 Kasım'da İsrail ile ilişkilerin yeniden başladığını açıklamıştı.

İsrail, Filistin'in yurt dışından ithal ettiği mallar için Filistin yönetimi adına aylık ortalama 188 milyon dolar değerinde bir vergi topluyor ve bunun yüzde 3'ünü tahsilat ücreti olarak alıyor.