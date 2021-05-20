İsrail-Filistin: Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

İsrail-Filistin: Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

20.05.2021 13:37
İsrail-Filistin: Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti, System.String[]

İsrail uçaklarının Pazar günü Gazze Şeridi'nde uyarıda bulunmadan vurduğu dört katlı binada, deneyimli doktor Ayman Ebu al Ouf ve ailesinden 12 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

İsrail uçaklarının Pazar günü Gazze Şeridi'nde uyarıda bulunmadan vurduğu dört katlı binada, deneyimli doktor Ayman Ebu al Ouf ve ailesinden 12 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastanede dahiliye bölümünün başında bulunan doktor, bölgedeki Covid-19 hastalarının tedavisinde de büyük bir sorumluluk üstlenmişti. Hekim arkadaşları, yaşamını yitiren Dr. Ouf'un "3-4 kişiye bedel bir yük üstlendiğini" anlatıyor.

Yaşadıkları binayı yerle bir eden hava saldırısında, deneyimli doktorun annesi ve babasının yanı sıra, karısı Reem, 17 yaşındaki oğlu Tevfik ve 12 yaşındaki kızı Tala da öldü.

Doktor Ayman'ın yakın arkadaşı ve eski çalışma arkadaşı Dr. Ghaith al Zaanin, BBC'ye konuşarak, "Ayman'ı tanıdığımız için kişisel olarak bizim adımıza büyük bir kayıp. Ancak hastaları ve öğrencileri için de çok büyük bir kayıp oldu" dedi.

Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak çalışmasının yanı sıra, Doktor Ayman koronavirüs hastalarına müdahalede de görev üstlenmişti ve durumu ağır hastaların yatırıldığı yoğun bakım servisinin başında bulunuyordu.

Bölgede az sayıda göğüs hastalıkları uzmanının bulunduğu biliniyor.

Doktor Ayman, iki tıp fakültesinden de öğrencilere ders veriyordu.

Yakın arkadaşı Dr. Zaanin, "Ayman gibi nitelikli birine sahip olmak için en az 10-15 yıllık bir eğitim gerekir" diyor:

"Hayatını başkalarına yardıma, hastaları iyileştirmeye ve yeni bir doktor kuşağının eğitimine adamıştı. Onun hayatımda gördüğüm en iyi kalpli ve merhametli kişi olduğunu söyleyebilirim."

Dr. Ayman Ebu al Ouf, hava saldırısından sadece bir saat önce hastaneden çıkarak eve gelmişti. Apartmanın etrafında başka konutlar ve dükkanlar da vardı.

İsrail ordusu saldırının, Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği "yer altındaki askeri hedefe yönelik olduğunu" söyledi. Açıklamaya göre, "yer altındaki hedef imha edildi, ancak üzerindeki sivil binaların yıkılmasıyla istenmeyen ölümler de gerçekleşti."

Doktor Ayman, yıkılan binada 12 saat kadar enkaz altında kaldı. Doktorlara göre, bunun 5-6 saatinde yaşıyordu. Cansız bedeni, apartmanın yıkılmasından 48 saat sonra enkazdan çıkarılabildi.

Dr. Haya Agha, "Bir doktor cenazesinin fotoğrafını gönderene kadar kimse onun öldüğüne inanmadı" diyor ve ekliyor:

"Ölümü bir felaket oldu. Üç dört doktorun yükünü tek başına sırtlanıyordu. Asla yorulmaz olduğunu düşündürtecek kadar çalışkandı."

Dr. Agha, İsrail saldırılarının hastaneye giden yolları da hedef aldığını ve saldırı günü ilk yardım ekiplerinin kurtarma sürecinin daha da zorlaştığını anlatıyor.

Doktor Ayman'ın 15 yaşındaki oğlu Omar, saldırıda hayatta kalan tek aile üyesi oldu. Hastanede tedavi altındaki Omar, ailesinin başına gelenlerden habersiz.

Omar'ın ağabeyi Tevfik ise lise son sınıfta okuyordu ve kimya alanında üniversite eğitimi almak istiyordu. Kız kardeşi Tala'nın öğretmeni de Tala'nın harika bir öğrenci olduğunu, ilahiyat derslerine yöneldiğini anlatıyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, bölgedeki gerginliğin hava saldırılarına dönüştüğü 10 Mayıs'tan bugüne en az 227 kişinin öldüğünü, bunların 102'sinin kadın ve çocuklar olduğunu söylüyor. İsrail'de ise ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi, Filistinli gruplar tarafından atılan roketlerle yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu yalnızca askeri hedeflere saldırı düzenlediğini söylese de yerel kaynaklar ve bölgedeki sağlıkçılar çok sayıda sivil yerleşim yerinin hedef alındığını söylüyor.

Dr. Ayman Ebu al Ouf'un öldüğü gün 42 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Bunlar arasında, Gazze'nin önde gelen nörologlarından Dr. Mouin al Aloul ve fizyoloji uzmanı Rajaa Ebu al Ouf da vardı.

Hava saldırılarında 6 hastane ve 11 sağlık ocağı da zarar gördü. Gazze'deki tek Covid-19 test laboratuvarı da hasar aldı. Bir başka hastane ise yakıt sıkıntısı nedeniyle devre dışı kaldı.

Dr. Zaanin, "Bu adil değil. Masum sivilleri öldürmeleri bütünüyle adaletsiz. Yalnızca fiziksel altyapıya zarar vermiyorlar, insan kaynağımızı da yok ediyorlar" dedi.

Gazze'nin zaten kırılgan olan sağlık sistemi, yıllar süren çatışma ve İsrail ile Mısır'ın ablukası nedeniyle daha da zayıfladı. Covid-19 vakalarındaki artış da hastane sistemi üzerindeki yükü artırdı. Yoğun bakım yataklarında, solunum cihazlarında ve diğer ekipmanları bulmakta sorun yaşanıyor.

Hava saldırıları, bu yükü biraz daha artırdı.

Dr. Agha, "Hastanelere gelen yaralanma vakaları, doktorların daha önce görmediği türlerde. Karmaşık ameliyatlar gerekiyor ve birçok doktor bunun altından kalkabilecek şekilde eğitim alamadı" diyor.

Dr. Ayman'ın yakın arkadaşı olan ve bugün Kanada'da yaşayan Dr. Zaanin, uzman doktor eğitimi almak istediği için Gazze'yi 2017'de terk etmiş. Hekimlerin yetiştirilmesi konusunda da Gazze'de zorluk yaşanıyor.

Dr. Zaanin ve Dr. Agha, Doktor Ayman gibi bir hekimin kaybedilmesinin Gazze'ye büyük bir etkisi olacağında hemfikir. Dr. Agha ekliyor:

"Doktor Ayman, hastalarının hafızasında güzel bir iz bıraktı. En azından bir hoşça kal diyebilmeyi isterdim."

İsrail-Filistin: Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti
İsrail-Filistin: Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

Koronavirüs, İsrail, Pazar, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-Filistin: Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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