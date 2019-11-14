Son Dakika Haberleri: İsrail-Filistin gerginliğinde ölü sayısı 34'e çıkarken, ateşkes ilan edildi
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İsrail-Filistin gerginliğinde ölü sayısı 34'e çıkarken, ateşkes ilan edildi

6 saat önce

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin 34'e yükselirken, yaralı sayısı ise 113'e ulaştı.

İsrail-Filistin gerginliğinde ölü sayısı 34'e çıkarken, ateşkes ilan edildi, System.String[]

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin 34'e yükselirken, yaralı sayısı ise 113'e ulaştı. Öte yandan, Mısır'ın aracılığıyla ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Filistin merkezli haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik roket saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti, 113 Filistinli ise yaralandı. Ayrıca, Mısır'ın aracılığıyla ateşkes ilan edildiği bilgisine yer verildi.

İSRAİL SİLAHLI KUVVETLERİ: SUKÜNET, SÜKUNETLE KARŞILANACAKTIRİsrail Silahlı Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "IDF, İsrail hava sahası sessiz hale gelene kadar, Gazze'deki İslami Cihad'a karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Sükunet, sükunetle karşılanacaktır. İsrail halkını korumaya devam edeceğiz ve her cephede herhangi bir tehdit için hazırız" ifadelerine yer verildi.


Filistin, İsrail, Gazze, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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