İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor? - Son Dakika
BBC

İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor?

12.05.2021 13:16
İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor?, System.String[]

Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilim devam ederken bölge sakinleri de Filistinli militanlarla İsrail güçleri arasındaki karşılıklı saldırıların daha da tırmanmasına hazırlanıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu 13'ü çocuk en az 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 269 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail de Gazze'den tanksavar füzesiyle yapılan ateş sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece Kudüs'teki gerilimin Gazze'ye taşınmasından bu yana İsrail'de yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Bölgede gerginlik 2018'den bu yana en yoğun düzeyde.

Kudüs ve Gazze'deki BBC muhabirleri bölge sakinleriyle konuştu.

'Çoğu kişi uzun süreli çatışmalar bekliyor'

Yolande Knell, BBC Orta Doğu Muhabiri, Kudüs

İsrail'in Aşkelon kenti, Gazze'den fırlatılan roketlerin hedefi oldu.

Hamas militanları burada hayatı "cehenneme" çevirecekleri uyarısında bulundu. Bölge halkının da hissiyatı bu yönde.

Sürekli duyulan sirenler halka sığınaklara gidilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Gazze'den fırlatılan roketlerin çoğu, İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi ile imha edilirken, patlama sesleri duyuluyor ve dumanlar gökyüzünü kaplıyor.

Ancak roketlerin bazıları engellenemeyip binalara isabet etti. İki kadın hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

İsrail'deki tüm yeni binalarda sığınak yapılması zorunlu ama eski binaların çoğunda sığınak yok.

Bir kadın, şafak henüz sökmeden evine füze isabet ettiğinde yaşadığı korkuyu ve gardırop içinde nasıl saklandığını anlatıyor.

Aşkelon'da çoğu insan çatışmaların tırmanmasını ve günlerce sürmesini bekliyor ve bu duruma hazırlanmaya çalışıyor.

Yossi Asulin adlı erkek, "Şiddet bu kez uzun sürecek, ölenler var. İnsanlar Hamas sorununun kesin bir şekilde çözülmesini istiyor" diyor.

'Gerilim artıyor'

Rushdi Abu Alouf, BBC News, Gazze

Gazze yıllardır böyle bir durumda olmadı. Bu yoksul, kalabalık kent savaşın ne demek olduğunu çok iyi biliyor.

Şehrin merkezinde dükkanların ve mağazaların bulunduğu ana cadde, alışveriş yapan tek tük insanlar dışında neredeyse boş. Çoğu dükkan bayram öncesinde kapalı.

Bombardıman dinmedi. Salı günü İsrail hava saldırıları ve Hamas roketlerinin sesleri bölgede yankılanmaya devam etti.

İsrail hava saldırısı sonucu Gazze'deki büromuzun birkaç metre ötesinde bir apartmanda büyük bir patlama oldu. Burada yüzlerce insan kalıyordu. İslami Cihat örgütünün burada gizlenen iki lideri de öldü.

Bir kadın kucağında çocuğuyla binadan çıkarken, "Bu İsrail terörü, biz suçsuz sivilleriz. Çocuklarım çok korkuyor, hava saldırıları tekrar başlayacak diye eve girmek istemiyorlar" diye bağırıyor.

Bölge sakinleri bombalardan kaçmak için evlerine sığınıyor. Gazze'de ne sığınaklar var ne de hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri. Halkın sığınacağı tek yer kendi evleri oluyor.

Kent sakinlerinden Sherin Emadadein, "Bu çatışmanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Şiddet tırmanmaya devam ediyor görünüyor" diyor ve ekliyor:

"Dört çocuğum var, yedi katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Bodrum katı yok. Bina bombalansa nereye gideriz bilmiyorum."

Sherin benimle telefonda konuşurken bir yandan da mahallesindeki tek açık dükkandan yiyecek satın alıyor.

"Ramazan bayramı için şeker ve çikolata alacaktım. Ama bu olayların ne kadar süreceğini bilmediğimiz için sadece birkaç temel ihtiyaç maddesi alıyorum" diyor.

İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor?
İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor?
İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor?
İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor?

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Kudüs, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor? - Son Dakika Dünya

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