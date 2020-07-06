İsrail, Filistin güçlerinin Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle kontrol noktası kurmasına izin vermedi - Son Dakika

İsrail, Filistin güçlerinin Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle kontrol noktası kurmasına izin vermedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi" olarak sınıflandırılan yerlerde kontrol noktası kurmasına izin vermediğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi" olarak sınıflandırılan yerlerde kontrol noktası kurmasına izin vermediğini belirtti.

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Iştiyye, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık kabine toplantısında, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın dün Kovid-19 nedeniyle ilan ettiği "bir aylık olağanüstü hal" hakkında açıklamalarda bulundu.

Salgının işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında hızla yayılmasının önemli nedenlerinden birinin "işgal durumu" olduğuna dikkati çeken Iştiyye, "Geçiş noktaları ve sınır kapılarında otoritemizin olmayışı, virüsün yayılmasında çok büyük rol oynadı. Topraklarımız paramparça, Kudüs Ayrım Duvarı'yla çevrili ve işgal devleti burada çalışma yapmamıza izin vermiyor." dedi.

Iştiyye, Filistin güvenlik güçlerinin virüsle mücadele kapsamında Batı Şeria'nın "C bölgesi" olarak sınıflandırılan yerlerde kontrol noktası kurmasına İsrail'in izin vermediğini vurgulayarak, Tel Aviv yönetimine "tüm geçiş noktaları ve sınır kapılarını kapatma" çağrısında bulundu.

Filistin halkına "evlerinde kalmaları" çağrısı yapan Iştiyye, Birleşmiş Milletler (BM) kuvvetlerine sınırları İsrail'le birlikte kontrol etme talebinde bulunacaklarını aktardı.

Devlet Başkanı Abbas'ın dün yayımladığı kararnamede, "Koronavirüsün yayılması nedeniyle bugünden itibaren tüm Filistin topraklarında 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Kararnamede, olağanüstü halin uygulanması için Başbakan Iştiyye ve hükümetine her türlü yetkinin verildiği kaydedilmişti.

- C Bölgesi

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

- Vaka sayısı hızla artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarındaki vaka sayısı 4 bin 786'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 21'e yükseldi.

Nisanda Kovid-19 salgınının ilk dalgasına giren Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 330'a kadar çıktı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı son günlerdeki artışla 4 bini aştı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 5 günlük genel karantina uygulaması başlatmıştı.

Karantina kapsamında fırın, eczane ve bakkalların dışında tüm işletmeler kapatılırken, şehirler arası ve kent içi ulaşım da durdurulmuştu.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Filistin güçlerinin Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle kontrol noktası kurmasına izin vermedi - Son Dakika
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