İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden Fatafta'yı 18 yıl sonra serbest bıraktı - Son Dakika

İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden Fatafta'yı 18 yıl sonra serbest bıraktı

08.01.2021 12:47
İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden Fatafta'yı 18 yıl sonra serbest bıraktı, System.String[]

İsrail, 18 yıllık hapis cezasını tamamlayan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden Hassan el-Fatafta'yı serbest bıraktı.

İsrail, 18 yıllık hapis cezasını tamamlayan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden Hassan el-Fatafta'yı serbest bıraktı.

İsrail'in 2003'te FHKC üyesi olmak ve İsrailli kişilere suikast planlamakla suçlayarak tutukladığı Fatafta, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında bulunan Ofer Cezaevi'nden gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından AA muhabirine konuşan Fatafta, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, Filistin halkına bazı mesajları olduğunu söyledi.

Fatafta, "Filistin halkı, tutukluların mücadele ettikleri ve uğruna hayatlarını hapishanelerde geçirdikleri hedeflere ulaşmak için verdikleri mücadelenin ruhunu ve sıcaklığını korumalıdır." diye konuştu.

Bir diğer mesajın da Filistinli yöneticilere olduğunu belirten Fatafta, "14 yıllık bu siyasi ve coğrafi bölünmüşlük yeter. Bütün yöneticiler şunu anlamalıdır ki, Filistinlilerin bu bölünmüşlüğünün tek kazananı var, o da düşman siyonizmdir." dedi.

Filistinli esirlerin üçüncü mesajının da İsrail'le normalleşen Arap ülkelerine olduğunu söyleyen Fatafta, "Teknoloji, ticaret gibi İsrail'le normalleşme gerekçeleriniz gereksizdir ve bu durum sadece siyonizme kazandırır." ifadelerini kullandı.

Tutukluluk süresince "Neredesin Ey Babacığım?" ve "Beleyişin Sonbaharı" (2010) isimli iki romanın yanı sıra onlarca kısa hikaye kaleme alan Fatafta, şunları söyledi:

"Hapishane, yazmak için en kötü yer çünkü her şeyden yoksun bırakıyor ve tutuklunun önüne sadece sınırlı seçenekler sunuyor. Hayatta kalmak ve ürettiğimizi hissetmek için yazıyoruz."

FHKC, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kollarından sol görüşlü bir parti olarak 1967'de kuruldu. FHKC, İsrail işgaline karşı silahlı direnişe devam edilmesini savunan en önemli Filistinli gruplardan biri kabul ediliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, Filistin, Suikast, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden Fatafta'yı 18 yıl sonra serbest bıraktı - Son Dakika


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