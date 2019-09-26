Son Dakika Haberleri: İsrail, Filistin köyü Arakib'i 162'nci kez yıktı
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İsrail, Filistin köyü Arakib'i 162'nci kez yıktı

2 saat önce

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 162'nci kez yıktı.

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 162'nci kez yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 162'nci kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskın düzenleyen İsrail güçlerinin köydeki derme çatma evleri yıktığını söyledi.

Köyde ahşap ve plastik malzemelerle inşa edilen evlerde 22 ailenin yaşadığına dikkati çeken Turi, yıkımlara boyun eğmeyeceklerini ve her şeye rağmen köylerini yeniden inşa edeceklerini vurguladı.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Filistin, İsrail, Necef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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