İsrail, Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı - Son Dakika
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İsrail, Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı

7 saat önce

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 169'uncu kez yıktı.

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 169'uncu kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli 22 ailenin barındığı Arakib köyünü bir kez daha yıktığını belirterek, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

Yıkımın köy sakinlerinin İsrail mahkemesinde görülen "toprağın kime ait olduğu yönündeki" dava duruşmasında bulundukları sırada gerçekleştirildiğini vurgulayan Turi, "Arakib halkı haklarını elde edinceye kadar yılmadan mücadeleye devam edecek." dedi.

Turi, köyde ahşap ve plastik malzemelerle inşa edilen evlerde 22 ailenin yaşadığına dikkati çekerek, yıkımlara boyun eğmeyeceklerini ve her şeye rağmen köylerini yeniden inşa edeceklerini dile getirdi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, "köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.


Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor


Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.


Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.


Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Filistin, İsrail, Necef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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