İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı - Son Dakika

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı

22.10.2020 13:45
İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 179'uncu kez yıktı.

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 179'uncu kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıktığını belirtti.

Bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerçekleştirilen 4'üncü yıkım olduğunu ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Filistin, İsrail, Necef, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kilogram fiyatı 130 liraya yükselen ıhlamurda satış patlaması yaşanıyor Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı "Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak         
13:42
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı         
13:22
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı         
11:44
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 13:58:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail, Filistin köyü Arakib'i 179'uncu kez yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei