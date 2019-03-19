İsrail, Filistin Mülteci Kampında İnşa Halindeki Bir Okulu Yıktı
2 saat önce
İsrail'in Kudüs Belediyesine ait iş makinaları, Kudüs'ün kuzeydoğusunda bulunan Şufat mülteci kampında inşa halindeki El Razi okulunu yıktı.
İsrail'in Kudüs Belediyesine ait iş makinaları, Kudüs'ün kuzeydoğusunda bulunan Şufat mülteci kampında inşa halindeki El Razi okulunu yıktı.
Yakınlardaki bir kontrol merkezinde bulunan çok sayıda İsrail askeri, önceden bir bildirimde bulunmadan Şufat mülteci kampına baskın düzenledi. Askerler okuldan öğrencileri çıkarırken, 2 katlı okul binası Kudüs Belediyesine ait iş makinalarıyla yıkıldı. İsrail askerleri, yıkım işi bitene kadar mülteci kampına giriş ve çıkışları yasaklayarak trafiğe kapattı.
Al Razi okulunun Kudüs Belediyesi tarafından yıkılan 2 katlı binasının bölgede daha fazla öğrenciye eğitim hizmeti vermek için okulu genişletme maksadıyla inşa edildiği kaydedildi. - KUDÜS
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:43 Kaynak: İHA
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