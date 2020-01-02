İsrail, Filistin seçimlerini engellemeye çalışıyor (1) - Son Dakika

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FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile röportaj Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in Filistin'de uzun bir aradan sonra yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimlerini engellemeye çalıştığını belirterek, uluslararası topluma "işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için Tel Aviv'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Ureykat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de bu yıl içinde yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimleri konusunda İsrail'in izlediği engelleyici tutum ve siyasi aktörler üzerindeki etkisinin yanı sıra Gazze'deki durum, ABD ile ilişkiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail kararı ve Arap ülkeleriyle Tel Aviv arasındaki "normalleşme" adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kudüs olmadan yapılacak bir seçim, ABD'nin Kudüs kararının kabulü anlamına gelir"

Filistin seçimlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs ile abluka altındaki Gazze dahil tüm Filistin topraklarında yapılması gerektiğini ifade eden Ureykat, Kudüs'ün dışarıda tutulacağı bir seçim sürecini kabul etmeyeceklerini vurguladı.