İsrail Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı 9 Mayıs'a kadar uzattı - Son Dakika
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İsrail Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı 9 Mayıs'a kadar uzattı

08.05.2022 03:18
İsrail Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı 9 Mayıs'a kadar uzattı

İsrail, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmayı üst üste ikinci kez olmak üzere, 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatma kararı aldı.

İsrail, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmayı üst üste ikinci kez olmak üzere, 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatma kararı aldı.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik durumu değerlendirilmesi üzerine Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmanın 9 Mayıs Pazartesine kadar uzatılmasına karar verildi.

Koordinatörlüğün onayı ile sadece insani, tıbbi ve istisnai durumlara izin verileceği aktarıldı.

5 Mayıs Perşembe gecesi Tel Aviv yakınlarındaki Elad şehrinde 3 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırının ardından İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı, pazar gününe kadar uzatma kararı almıştı.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı 9 Mayıs'a kadar uzattı - Son Dakika
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