İsrail, Filistinli bir aileye 4 evini kendi elleriyle yıktırdı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için sahip olduğu 4 evi kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kudüs Belediyesi, Delal ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Delal ailesi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için sahip oldukları 4 evi, elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Evlerin sahibi Yahya Delal, Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "67 yaşındayım. Dört oğlumun evini kendi ellerimle yıktım. Hayatım boyunca bundan daha zor bir an yaşamadım." dedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.