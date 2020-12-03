İsrail, Filistinli çocuğun gözünü kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı kapattı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te şubat ayında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun gözünü kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapatıldı.

İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığına bağlı soruşturma birimi, Doğu Kudüs'ün İseviyye mahallesinden 9 yaşındaki Malik İsa'nın dosyasını kapattı.

Haberde, İseviyye mahallesinde yaşanan olayla ilgili hiçbir asker aleyhinde suç duyurusunda bulunulmayacağı kaydedildi.

Filistinli çocuğun ailesi ise soruşturmanın kapatılması kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail askerleri, 15 Şubat'ta İseviyye mahallesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de baskına tepki göstermişti. Bu sırada 9 yaşındaki Malik İsa İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmış ve sol gözünü kaybetmişti.