İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı (1) - DOĞU - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı (1) - DOĞU - Son Dakika

İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı (1) - DOĞU

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistinli engelli Hatim Hüseyin Halil'e ait evin üst katını "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir kez daha yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistinli engelli Hatim Hüseyin Halil'e ait evin üst katını "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir kez daha yıktı.

Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ndeki evin ikinci katı İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

İsrail polisi yıkım sırasında bölgeyi kordon altına alırken, tekerlekli sandalyeye mahkum Halil yıkımı çaresiz gözlerle izledi.

Yıkımın ardından geriye kalan molozlar nedeniyle evin birinci katına giriş de zorlaştı. İsrail güçlerine tepki gösteren bir kişiyse evin ikinci katına Filistin bayrağı dikti.

Ev sahibi Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan katın inşaatının yeni bittiğini ve taşınmadan İsrail güçlerince yerle bir edildiğini söyledi.

10 yıl önceki yıkımda binadan düşerek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

Evinin ikinci katının İsrail güçlerince "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 10 yıl önce de yıkıldığını belirten Halil, yıkım sırasında yaşadığı şok yüzünden ikinci kattan düşerek felç geçirdiğini anlattı.

O günden bu yana tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını dile getiren Halil, "Evimin ikinci katını yeniden inşa etmek için imar iznine başvurdum ancak İsrailliler ruhsat vermedi. Bunun üzerine mecburen bir kez daha ikinci katı imar izni olmadan inşa ettim ve yine yıktılar." ifadelerini kullandı.

Tüm uğraşlarına rağmen İsrail makamlarının ikinci kata imar izni vermediğine vurgu yapan Halil, evini yeniden inşa etmekte kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı (1) - DOĞU

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Son Dakika Haberleri
21:04 Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis - Son Dakika
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:56 Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:50 Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız" - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:07:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı (1) - DOĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]