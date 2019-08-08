Son Dakika Haberleri: İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı

26 dakika önce

İsrail, Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz'i 6 yılın adından serbest bıraktı.

İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı, System.String[]
İsrail, Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz'i 6 yılın adından serbest bıraktı. İsrail ordusu, İsmail Muhammed er-Ramiz'i 2013 yılında Kudüs'teki Selvan beldesinde terör eylemlerine karıştığı ve direnişe katıldığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Ramiz, İsrail cezaevlerinde geçirdiği 6 yılın ardından bugün serbest bırakıldı. Ramiz, serbest bırakıldıktan sonra annesine ve akrabalarına kavuştu. Oğluna sarılan anne, "Şükür kavuşturana" dedi. İsrail ordusu, bu yılın başından beri 2 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldı.
(İHA)
İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç'tan transfer müjdesi ve şampiyonluk sözleri
Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:51:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]