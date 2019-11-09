Son Dakika Haberleri: İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi
Son Dakika Güncel İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi

İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi

6 saat önce

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen 3. Filistin Karate Şampiyonası'na katılmak isteyen 14 Filistinli sporcunun Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen 3. Filistin Karate Şampiyonası'na katılmak isteyen 14 Filistinli sporcunun Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Esad el-Mecdelavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistin'in farklı şehirlerinden sporcuların katılımıyla 3. Filistin Karate Şampiyonası'nı düzenledik." dedi.

Mecdelavi, Batı Şeria'dan şampiyonaya katılmak isteyen 14 sporcunun Gazze'ye girişinin İsrail makamlarınca engellendiğini belirtti.

Filistinli sporculara yönelik bu engelden dolayı üzgün olduklarını dile getiren Mecdelavi, spor aracılığıyla dünyaya Filistin'den birlik mesajı vermeye ve haklı davalarını duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Mecdelavi ayrıca diğer ülkelerle temasa geçebilmek için gelecek yıl müsabakayı uluslararası boyuta taşımayı arzuladıklarını söyledi.

İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:15 Kaynak: AA
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