Son Dakika Haberleri: İsrail Filistinli Tutuklularla Anlaşmaya Çalışıyor

İsrail Filistinli Tutuklularla Anlaşmaya Çalışıyor

30 dakika önce

İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutuklu temsilcileriyle gelecek pazar günü açlık grevi yapmamaları için anlaşma yapmaya çalışıyor.

İsrail Filistinli Tutuklularla Anlaşmaya Çalışıyor, System.String[]
İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutuklu temsilcileriyle gelecek pazar günü açlık grevi yapmamaları için anlaşma yapmaya çalışıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hapishaneler İdaresi, Ramon Hapishanesinde Hamas ve Cihadı İslami hareketlerinin temsilcileriyle görüştü.

Gazetenin bazı tutuklulardan edindiği bilgiye göre, pazar günü açlık grevi yapmamaları ve protesto düzenlememeleri karşılığında Filistinli tutukluların bazı istekleri yerine getirilecek.

Filistinli tutuklular Hapishaneler İdaresi'nin, cezaevi bahçelerine ankesörlü telefon getirileceği, Ramon ve Nakab hapishanelerindeki tutuklulara verilen cezaların iptal edileceği vaadinde bulunduğunu aktardı.

Haberde, açlık grevinin iptal edilmesi durumunda mahkumların, cep telefonlarına parazit yapan jammerlerin kaldırılması talebinin kabul edileceği, ancak bunun İsrail Savunma Bakanlığı tarafından henüz kabul edilmediği dile getirildi.

Hapishaneler İdaresi'nin, mahkumların " Gazze'deki aileleriyle görüşülmesine izin verilmesi, televizyon izleme ve radyo dinleme imkanı tanınması, bazı mahkumlara verilen şahsi cezaların kaldırılması" gibi talepleri üzerine görüşmeye hazır olduğu kaydedildi.

Filistin kaynakları, perşembe ve cuma günleri taraflar arasında iki görüşme gerçekleştirildiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Haaretz, İsrail, Politika
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