Son Dakika Haberleri: İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı
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İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri, Ramallah'taki Birzeit Üniversitesinde okuyan onlarca üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, Ramallah'taki Birzeit Üniversitesinde okuyan onlarca üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek onlarca öğrenciyi gözaltına aldı. İsrail güçlerinin saldırı suçlamasıyla alıkoyduğu Filistinli üniversite öğrenciler, sorgulamaya alındı.

Filistin'in en eski üniversitelerinden Birzeit Üniversitesi'nde yaklaşık 15 bin öğrenci eğitim görüyor.

(İHA)

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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