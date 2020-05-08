İsrail, Filistinlilerden kestiği paraları yine onlara kredi olarak vermeyi planlıyor - Son Dakika

İsrail, Filistinlilerden kestiği paraları yine onlara kredi olarak vermeyi planlıyor

İsrail yönetiminin, Filistinlilerin vergi gelirlerinden kestiği paraları yine onlara kredi olarak vermeyi planladığı belirtildi.

İsrail yönetiminin, Filistinlilerin vergi gelirlerinden kestiği paraları yine onlara kredi olarak vermeyi planladığı belirtildi. İsrael Hayom gazetesinin internet sitesindeki haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatlarıyla Filistinlilere yaklaşık 227 milyon dolar kredi verilmesinin planlandığı ifade edildi. Haberde, kredinin, koronavirüs nedeniyle Filistinlilerin gelirlerinde büyük düşüş yaşanması dolayısıyla planlandığı bildirildi. Alınan kararın gelecek pazar onaylanacağı vurgulanan haberde söz konusu kredinin gelecek ay iki parça halinde Filistin yönetimine aktarılacağı belirtildi. Konuya ilişkin Filistin yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara, ailelerine şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinliler'in gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin Parlamentodan bir kanun çıkarmıştı. Filistin'e dışarıdan ithal edilen malların gümrük vergileri İsrail tarafından tahsil ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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