İsrail, Filistinlilere ait 20 yerleşim yerini yıktı

İsrail güçleri, Kudüs 'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 20 yerleşim yerini yıktı.

Wafa'nın haberine göre, İsrail kuvvetleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Filistinlilere ait 20 yerleşim yerini, yasadışı inşa edildiği gerekçesiyle yıktı. Yıkıma gelen buldozere İsrail polisi eşlik etti. Yerel medya, İsrail'in düzenli olarak yaptığı bu yıkımların nedeninin, Filistin halkının Kudüs'te yayılmasını engellemek olduğunu bildirdi.