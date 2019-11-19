Son Dakika Haberleri: İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı
Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı - Son Dakika

İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı

6 saat önce

İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Yıkıma Filistinlilerin karşı çıkması sonucu en az 25 Filistinli İsrail güçlerince tutuklandı.


İsrail güçleri, Kudüs ve El Halil'de Filistinlilere ait evleri yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. 2'si Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere ait 4 evi yıkan İsrail güçlerine Filistinliler engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı. - BATI ŞERİA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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