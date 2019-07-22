Son Dakika Haberleri: İsrail Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı - DOĞU
Son Dakika Güncel Haber

İsrail Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı - DOĞU

36 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi İnşaat halindeki 8 katlı bir binanın altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkılması Yıkılan binadan yükselen dumanlar Yıkıma tepki göstererek tekbir getiren Filistinliler Bölgede bekleyen İsrail askeri ve...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi
İnşaat halindeki 8 katlı bir binanın altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkılması
Yıkılan binadan yükselen dumanlar
Yıkıma tepki göstererek tekbir getiren Filistinliler
Bölgede bekleyen İsrail askeri ve polisi İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde çok sayıda İsrail askeri ve polisi eşliğinde buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.
Filistinli Muhammed Ebu Tayr'a ait olduğu öğrenilen 8 katlı binanın yıkımı öncesi İsrail güçleri bölgeyi boşalttı.
İsrail Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı - DOĞU
Doğu Kudüs, İsrail, Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail mahkemesi, Filistinlilere ait 16 binanın yıkımına onay verdi Son dakika! Ceylanpınar'a roketli saldırı! Çok sayıda yaralı var Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi Doğan Ailesi Milli Piyango'ya talip oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 22:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı - DOĞU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]