İsrail, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yasaklı fosfor bombası kullandı

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişinin öldüğü saldırıları sürdüren İsrail, savaş suçu işlemekten de çekinmiyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullandığını duyurdu.
İsrail ordusu, 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor. Tel Aviv yönetiminin "Tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kapattığı Gazze'de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini vurdu.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Abu Hasna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını kapatmaya devam ettiğini belirterek, insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale getirildiğine ve ilerleyen günlerde "faciayla karşı karşıya kalınacağına" dikkati çekti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, devam eden saldırılara ilişkin "tüm kısıtlamaları kaldırıp tam taarruza geçtiklerini" duyurdu. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda, fosfor bombası kullandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadesi yer aldı. Fosfor bombasının Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.
1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi kapsamında yasaklı silahlar arasında yer alan beyaz fosfor, infilak ettiğinde parçacık şeklinde etrafa dağılıyor. Oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alıyor ve 800 derece sıcaklığa ulaşıyor. Fosfor dumanı teneffüs edildiğinde ciğerlerde yaralar oluşmasına, kişinin havasızlıktan boğulmasına neden oluyor. Sonraki aşamada ise insan vücudu içten dışa doğru yanmaya başlıyor. Fosfor bombasının sebep olduğu yangınlar; ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok ediyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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