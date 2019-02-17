İsrail Filistinlilerin Evlerine El Koymaya Devam Ediyor- 65 Yıldır Aynı Evde Oturan Ebu Asab Ailesi...
1 saat önce
- İsrail Filistinlilerin evlerine el koymaya devam ediyor 65 yıldır aynı evde oturan Ebu Asab ailesi evinden çıkarıldıKUDÜS - İsrail polisi, Kudüs'te yaşayan Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere vermek için el koydu.
- İsrail
Filistinlilerin evlerine el koymaya devam ediyor
65 yıldır aynı evde oturan Ebu Asab ailesi evinden çıkarıldı
KUDÜS - İsrail polisi, Kudüs
'te yaşayan Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere vermek için el koydu.
İsrail mahkemesinin Kudüs'ün doğusunda yaşayan Ebu Asab ailesinin evinin bir Yahudi yerleşimcinin arazisini işgal ettiğine dair karar aldı. Bölgeye giden İsrail polisi, eve baskın düzenleyerek baba Hatem Ebu Asab'ı darp edip gözaltına aldı. Filistinlilere ait olmasına rağmen Gaiplik Yasasınca Yahudilere devredilmesine tepki gösteren Filistinlileri evin sokağına almayan polis, eve ikinci bir baskın düzenleyerek evi boşalttı.
65 yıldır yaşadıkları evi terk etmek zorunda kalan aile üyeleri, kiralarını eksiksiz ödediklerini ve 5 yıl önce aleyhlerine tahliye davası açıldığını açıkladı.
İsrail, Gaiplik Yasası çerçevesinde, Filistinlilere ait evleri Yahudi yerleşimcilere devrederek, Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:59 Kaynak: İHA
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