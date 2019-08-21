- İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkıyor

Zulme devam eden İsrail güçleri, Filistin'in işgal altındaki toprağı olan Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinin Akabe Mahallesi'nde baskın düzenledi. Akabe Mahallesi'ne buldozerlerle baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli El Rajabi ailesine ait evi yıktı. İsrailliler, evi yıkmaya başlamadan önce Filistinlilerin binaya yaklaşmalarını önlemek için bölgeyi kordon altına aldı.

KUDÜS - Filistin'de zulme devam eden İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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