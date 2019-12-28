İsrail, Filistinlilerin Kudüs'te oy kullanması talebine cevap vermeyecek - Son Dakika
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İsrail, Filistinlilerin Kudüs'te oy kullanması talebine cevap vermeyecek

6 saat önce

İsrail, Filistin yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmasıyla ilgili talebine hiçbir şekilde cevap vermeme kararı aldı.

İsrail, Filistinlilerin Kudüs'te oy kullanması talebine cevap vermeyecek, System.String[]

İsrail, Filistin yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmasıyla ilgili talebine hiçbir şekilde cevap vermeme kararı aldı.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, İsrail yönetimi, üst düzey birimlerde yapılan tartışmaların ardından, Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin verilmesi konusunda Filistin yönetiminden yapılan talebe olumlu ya da olumsuz hiçbir karşılık vermeme kararına vardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının yeni bir şey getirmediğini söyledi.

Ahmed, Filistin yönetiminin bu karara vereceği cevaba ilişkin konuşmak için erken olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Aralık'ta, İsrail'in, Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmalarına izin vermemesi durumunda seçime gidilmeyeceğini belirtmişti.

İsrail, 1996'da olduğu gibi 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Filistin seçimlerinde de uluslararası baskı nedeniyle Kudüs'teki Filistinlilerin oy kullanmasına izin vermişti.


Filistin'de seçimler


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun, Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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