İsrail, fiziksel istismar sonucu hafızasını kaybeden Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail'in, tutukluluk süresinde gördüğü fiziksel ve psikolojik istismar nedeniyle hafızasını kaybeden ve sağlık durumu kötüleşen bir Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir yaptığı yazılı açıklamada, Cenin kentinin güneyindeki Anze kasabası sakinlerinden tutuklu Muhammed Ubeyd'le ilgili bilgi verdi.

Ebubekir, bir buçuk yıldır tutuklu olan Ubeyd'in psikolojik ve fiziksel istismara maruz kaldığı için hafızasını kaybettiğini ve kendi bakımını bile yapamaz hale geldiğini ifade etti.

Ebubekir, serbest bırakılan Filistinlinin sağlık durumunun içler acısı olduğunu, aile bireylerini tanıyamadığını ve El-Halil kentindeki Alia Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Ubeyd'in durumunun, "esirlerden intikam almaktan zevk duyan işgal güçlerinin vahşiliğinin boyutunu" ortaya koyduğunu aktaran Ebubekir, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve insan hakları kurumlarından, Alia Hastanesine giderek tüm uluslararası normlara aykırı olan bu suçu belgelemelerini istedi.

Ubeyd, Şubat 2021'de işgal güçlerine direnme suçlamasıyla tutuklanmış ve 18 ay hapis cezası almıştı.