İsrail, fiziksel istismar sonucu hafızasını kaybeden Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, fiziksel istismar sonucu hafızasını kaybeden Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

24.07.2022 23:18
İsrail, fiziksel istismar sonucu hafızasını kaybeden Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail'in, tutukluluk süresinde gördüğü fiziksel ve psikolojik istismar nedeniyle hafızasını kaybeden ve sağlık durumu kötüleşen bir Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in, tutukluluk süresinde gördüğü fiziksel ve psikolojik istismar nedeniyle hafızasını kaybeden ve sağlık durumu kötüleşen bir Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir yaptığı yazılı açıklamada, Cenin kentinin güneyindeki Anze kasabası sakinlerinden tutuklu Muhammed Ubeyd'le ilgili bilgi verdi.

Ebubekir, bir buçuk yıldır tutuklu olan Ubeyd'in psikolojik ve fiziksel istismara maruz kaldığı için hafızasını kaybettiğini ve kendi bakımını bile yapamaz hale geldiğini ifade etti.

Ebubekir, serbest bırakılan Filistinlinin sağlık durumunun içler acısı olduğunu, aile bireylerini tanıyamadığını ve El-Halil kentindeki Alia Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Ubeyd'in durumunun, "esirlerden intikam almaktan zevk duyan işgal güçlerinin vahşiliğinin boyutunu" ortaya koyduğunu aktaran Ebubekir, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve insan hakları kurumlarından, Alia Hastanesine giderek tüm uluslararası normlara aykırı olan bu suçu belgelemelerini istedi.

Ubeyd, Şubat 2021'de işgal güçlerine direnme suçlamasıyla tutuklanmış ve 18 ay hapis cezası almıştı.

YORUMLAR
500
İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' politikası Gazze'de protesto edildi İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' politikası Gazze'de protesto edildi Fkö, Sekteye Uğrayan Ortadoğu'daki Barış Sürecinden ABD'yi Sorumlu Tutuyor Fkö, Sekteye Uğrayan Ortadoğu'daki Barış Sürecinden ABD'yi Sorumlu Tutuyor
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, fiziksel istismar sonucu hafızasını kaybeden Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
20:54 Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
18:06 Gazeteci Uğur Dündar, Meral Akşener'in lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Mangal yürekli Cumhuriyet kadını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 23:18:38. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, fiziksel istismar sonucu hafızasını kaybeden Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement