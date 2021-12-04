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İsrail Futbol Ligi'nde Filistinli Arapların desteklediği takıma saha kapatma cezası - Son Dakika

İsrail Futbol Ligi'nde Filistinli Arapların desteklediği takıma saha kapatma cezası

04.12.2021 14:45
İsrail Futbol Ligi'nde Filistinli Arapların desteklediği takıma saha kapatma cezası

İsrail Futbol Federasyonu, İsrail vatandaşı Filistinli Arapların desteklediği Bnei Sahnin (Ebna-i Sahnin) Kulübüne, ülkenin en üst ligi Ligat ha'Al'da sezon sonuna kadar saha kapatma cezası verdi.

İsrail Futbol Federasyonu, İsrail vatandaşı Filistinli Arapların desteklediği Bnei Sahnin (Ebna-i Sahnin) Kulübüne, ülkenin en üst ligi Ligat ha'Al'da sezon sonuna kadar saha kapatma cezası verdi.

Middle East Eye internet sitesinin haberine göre, İsrail Ekonomi ve Endüstri Bakanlığı, Filistinli Arapların yoğunlukta yaşadığı kuzeydeki Sahnin kentinde bulunan kulübe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınırlamanın üzerinde taraftarın tribünde maç izlemesine izin verdiği gerekçesiyle saha kapatma cezası uygulandığı aktarıldı.

Karar, Ebna-i Sahnin'in Filistinlilere yönelik ırkçı tezahüratlarıyla ve holigan tutumlarıyla tanınan Beitar Kudüs takımını kendi evinde 30 Kasım'da 2-0 mağlup etmesinin ardından geldi. Bu maçın ardından Beitar Kudüs'ün Hollandalı teknik adamı Erwin Koeman istifa etti.

Bakanlığın açıklamasında, kulübün stadyumdaki 7 bin 414 koltuktan 5 bin 388'ini taraftarlarına verebileceği ancak buna rağmen takımın 7 bin destekçisinin tribünlerde yer aldığı belirtildi.

Arap Yüksek Komitesi'nden karara tepki

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap Yüksek Komitesi, saha kapatma cezasının, Ebna-i Sahnin Kulübü ile taraftarlarına karşı, keyfi ve bütünüyle haksız bir siyasi karar olduğunu duyurdu.

Komite, İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekillerinin de izlediği Beitar Kudüs maçında Ebna-i Sahnin takımı taraftarlarına yönelik polisin güç kullanmasını kınadığını da belirtti.

Kulüp başkanı Muhammed Ebu Yunus, yerel basına yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının nefret içinde bir uygulamaya gittiğini ve kararı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Türkçe'de "Sahnin'in evlatları" anlamına gelen Ebna-i Sahnin, Beitar Kudüs'e karşı zaferinin ardından ligde üçüncü sıraya yükselmişti. İsrail vatandaşı Filistinlilerin takımı olarak tanınan Sahnin, 90'larda kuruldu ve 2004 yılında Devlet Kupası'nı kazandı. Katar'ın finansal desteği ile inşa edilen Doha Stadyumu, 2006 yılında kulübün hizmetine sunulmuştu.

İsrail'in 1948 yılındaki kuruluşunun ardından İsrail vatandaşı haline gelen Filistinli Araplar, ülke içinde "1948 Arapları" olarak adlandırılıyor. 1948 Araplarının bugün 1,8 milyon kişiyle İsrail nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturduğu ifade ediliyor.

Futbol Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Futbol Ligi'nde Filistinli Arapların desteklediği takıma saha kapatma cezası - Son Dakika


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