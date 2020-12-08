İsrail gazetesi, BAE'nin İsrail'in yasadışı yerleşim birimlerinin ürünlerini almak için anlaşma imzaladığını duyurdu - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yerleşim birimlerinde üretilen bazı ürünleri satın almak için anlaşma imzaladığı belirtildi.

The Jerusalem Post gazetesinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Şomron (Samira) Bölge Konseyi'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre İsrail şarap, zeytinyağı, bal ve tahin üreten yerleşim yerlerinde kurulu şirketlerin ürünlerini, BAE'ye ihraç etmek için Dubai dağıtım şirketi FAM Holding ile bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma BAE tarafından FAM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ali Musa ile Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan tarafından Dubai'de imzalandı.

Dagan, "Tarih yazıyoruz. Yerleşim birimlerindeki en iyi şirketler ile FAM Holding arasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yeni bir sayfa açıyoruz. Şirketlerin duruşlarından mutluyum." dedi.

Dagan, "temsilcisi olduğu Samira bölgesinin İsrail devletinin merkezinde bulunduğunu" ifade etti.

Bunun hayal bile edemeyeceği bir durum olduğuna işaret eden Musa, "Biri daha önce böyle bir şeyin olabilme ihtimalini sorsaydı, 'hayır' derdim." diye konuştu.

Musa, bugün başardıklarının büyük bir hedef olduğunu söyledi.

"Dünyaya gerçek iş adamları olduğumuzu, kardeş olduğumuzu, gerçek dost olduğumuzu söylüyoruz." diyen Musa, Yossi Dagan'a kendilerine kapılar açtığı için teşekkür etti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Normalleşme anlaşmasından bu yana BAE ile İsrailli şirketler arasında çeşitli anlaşmaların ve sözleşmelerin imzalandığına ilişkin sık sık açıklamalar yapılıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı kararla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep etmişti. Kararda, hiçbir ülkenin İsrail'e özellikle de yerleşim faaliyetlerinde kullanılmak üzere herhangi bir yardım sağlamaması gerektiği belirtilmişti.

Arap Birliği kararları, yerleşim birimlerinin ürünleriyle iş yapmayı yasaklıyor ve uluslararası meşru kararlar ise bunların yasadışı olduğunu ve uluslararası kanunları ihlal ettiğini onaylıyor.

Avrupa Birliği de dahil olmak üzere dünyada pek çok ülke Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünler için İsrail ürünü olarak nitelendirmeyi reddediyor ve tüketiciyi, açıkça anlayabileceği şekilde üretim yerine ilişkin bilgilendiriyor.