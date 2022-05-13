İsrail gazetesi: Cenin kentinde bir İsrail askeri ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail gazetesi: Cenin kentinde bir İsrail askeri ağır yaralandı

13.05.2022 14:44
İsrail gazetesi: Cenin kentinde bir İsrail askeri ağır yaralandı

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail askerleri, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir aktivisti gözaltına aldı ve bölgedeki "askeri operasyon sona erdi."

Haberde ayrıca, Cenin kentinde bir İsrail askerinin ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusundan haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ordu güçleri, 11 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bu sabah yine baskın düzenlemişti.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi kuşatan İsrail güçleri ile silahlı bazı Filistinliler arasında çıkan çatışmada 2'si ağır 13 kişi yaralanmıştı.

"İçeride aranan şahsın bulunduğunu" iddia ettiği bir eve roketatar ateşleyen İsrail askerleri, evin yıkım işlemi gerçekleştikten sonra bölgeden çekilmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail polisi ayrıca Ebu Akile'nin öğleden sonra düzenlenen cenaze töreninde, naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermemiş, cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

YORUMLAR
500
İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti İsrail ordusu, Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail ordusu, Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria, İsrail, Mayıs, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail gazetesi: Cenin kentinde bir İsrail askeri ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Iraklı Sally'nin annesi mahkemede haykırdı: Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:37 Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "YPG muafiyeti" tepkisi: Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil
14:36 Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz
14:33 Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor
14:31 Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
14:24 MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor
14:20 Uyuşturucu üretimi yapan adam, yakalanmamak için 10. kattan atlayarak hayatını kaybetti
13:31 BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 14:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail gazetesi: Cenin kentinde bir İsrail askeri ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement