Son dakika haberleri! İsrail gazetesi Haaretz öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını manşete taşıdı - Son Dakika

İsrail'de İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerini ve fotoğraflarını manşete taşıdı.

İsrail, Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarını 11 gün sürdürmüş ve saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, ilk sayfasına taşıdığı haberle dikkat çekti. İbranice yayın yapan Haaretz, ilk sayfasına İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını taşıdı. Haberde "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın, 17'si yaşlı olmak üzere 254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bin 948 Filistinlinin de yaralandığını açıklamıştı.

(İHA)