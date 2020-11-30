İsrail gazetesi: Netanyahu Mısır'ı ziyaret edecek - Son Dakika

İsrail gazetesi: Netanyahu Mısır'ı ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceği bildirildi. İsrail'in Maari gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun Mısır ziyaretinin "gelecek haftalarda" gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Ziyarette Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşeceği ve iki ülke arasındaki ekonomik projelerle, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ifade edildi. İsrail ve Mısır makamları habere ilişkin açıklama yapmadı. Mısır ile İsrail, 1979'da barış anlaşması imzalamıştı.

Son Dakika

Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı

İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı

13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti

Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu?

Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum

Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı

Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak