İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan: "AK Parti, Batı ve laiklik karşıtı" - Son Dakika

İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan: "AK Parti, Batı ve laiklik karşıtı"

27.11.2020 10:35
İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan:

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, İsrail'in aşırı sağcı gazetesi Jerusalem Post'a konuştu.

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, İsrail'in aşırı sağcı gazetesi Jerusalem Post'a konuştu.

Hadeel Oueis ve Jonathan Spyer imzasıyla yayınlanan röportajda Karayılan, Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından ABD ile ilişkilere kadar bir çok konuya değindi.

Haberde Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının son zamanlarda PKK'ya ağır fatura ödettiği belirtilerek, Karayılan'ın çevresindeki örgütün sözde birkaç komutanın öldürüldüğüne dikkati çekildi.

Röportajda AK Parti'nin "Atatürk ilkeleri yerine İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni takip ettiğini" savunan Karayılan, Osmanlıcı olduğunu söylediği İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin "Ermenilere, Yunanlılara, Süryanilere ve tüm Hristiyanlara karşı soykırım yaptığını" öne sürdü.

AK Parti ile MHP ittifakının "Amerika, Batı ve laiklik karşıtı olduğunu" savunan Karayılan, bu iki partinin "yeni Osmanlıcı bir yaklaşımı hayata geçirerek Türkiye'yi İslamlaştırmaya çalıştırdığı ve bu durumun Kürtler, Yunanlılar ve Süryaniler için gerçek bir tehdit olduğu" iddiasında bulundu.

"Atatürk'ün ideallerine katılmamanıza rağmen, Atatürk'ün vizyonuna daha fazla bağlı olan CHP gibi partilere şimdi daha mı yakınsınız?" sorusuna Karayılan, şu cevabı verdi:

"CHP, konu Kürt meselesine gelince AK Parti ile aynı düşünüyor ancak AK Parti-MHP (Cumhur İttifakı) ittifakına karşı oldukları için diğer meselelerde biz CHP ile aynı düşünüyoruz. Bununla birlikte Kürt meselesine gelince CHP'nin de onlardan (AK Parti ve MHP) farkı yok."

"Kürtlerin ABD ile ilişki kurmasını destekliyoruz"

"Sovyetler Birliği artık yok. Sizinle aynı ideolojiyi paylaşan Suriyeli Kürtler Amerika'nın bu ülkedeki tek müttefiki. Amerika'yı hala sizin arzularınıza karşı savaşan emperyalist bir devlet olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine Karayılan, ABD ile ilişki kurulmasına karşı olmadıklarını, hatta "ABD ile tüm Kürtler arasındaki muazzam ilişkileri tamamen desteklediklerini" söyledi.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın, "Sovyetler Birliği demokrasiye sahip olmadığı için yıkıldı, ABD ise demokrasiye sahip olduğu için ayakta." dediğini aktaran Karayılan, terör örgütleri YPG/PKK ve PJAK'I kastederek, "Rojovalı (Suriye) ve Rojhılatlı (İran) Kürtleri, ABD ile ilişki kurmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendileri hakkında yanlış bilgilendirildiğini de savunan Karayılan, Washington'a PKK'yı terör listesinden çıkarma çağrısında bulundu.

Kendilerinin "demokrasi, özgürlükler ve insan haklarını savunduklarını" öne süren Karayılan, bununla birlikte ABD ve Batılı ülkelerin, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı askeri operasyonlarını desteklediğini söyledi.

Karayılan, "ABD'nin politikalarını gözden geçirerek Kürt halkına karşı daha pozitif olacağını ümit ediyoruz. ABD'ye bizi terör listesinden çıkarma çağrısında bulunuyoruz. PKK, DEAŞ'ın bölgede yayılmasını önlemede büyük rol oynadı. ABD'nin hareketimize karşı bakışını değiştireceğini umuyoruz. Bu şekildeki bir diplomatik yaklaşım hem ABD'nin hem de bölgedeki müttefiklerinin yararına olacaktır." dedi.

ABD'nin Türkiye ile terör örgütü PKK arasında ara bulucu rolü oynama ihtimaline ilişkin bir soru üzerine ise Karayılan, ABD ve Avrupa'nın İrlanda'da (İrlanda Kurtuluş Ordusu ve İngiltere arasında) yaptığı gibi, (Türkiye ile PKK arasında da) "bir barış anlaşmasına aracı olabileceğini" söyledi.

Karayılan, "ABD ağırlığını koyarsa bunu yapabilir." ifadesini kullandı.

"İsrail'in var olmaya hakkı var"

"Bir Kürt partisi olarak İsrail'e nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Karayılan, İsrail'in var olmaya, Yahudilerin de Filistinliler gibi kendi bağımsız devletlerine sahip olmaya hakları olduğunu söyledi.

İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü için iki devletli çözüm kapsamında BM kararlarını desteklediklerini ifade eden Karayılan, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilgili olarak ise, "İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış antlaşması olması olumlu bir şey." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, İsrail, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan: 'AK Parti, Batı ve laiklik karşıtı' - Son Dakika


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