İsrail Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

04.06.2022 12:13
İsrail Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçıların bu sabah Gazze kıyısı yakınlarında İsrail'in izin verdiği sınırlar içinde avlandığını aktardı.

İsrail güçlerinin tekneyi plastik mermiyle hedef alarak, 4 balıkçıyı gözaltına aldığını kaydeden Ayaş, balıkçıların Usdud Limanı'na götürüldüğünü söyledi.

Ayaş, İsrail donanmasının bu sabah erken saatlerde iki balıkçıyı daha gözaltına aldığını ve daha sonra serbest bıraktığını dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı - Son Dakika

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