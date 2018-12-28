Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi Yaraladı

41 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:42 Kaynak: AA

Filistin, Dönüş, İsrail, Gazze, Güncel
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