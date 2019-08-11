Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti
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İsrail Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

50 dakika önce

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzey sınırı yakınında Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti, System.String[]
İsrail askerleri, Gazze'nin kuzey sınırı yakınında Filistinli bir genci şehit etti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki sınır telleri yakınında konuşlu askerler, tellere yaklaşan Filistinli bir gence ateş etti.
Olay yerinde şehit olan gencin naaşının Filistin ilk yardım ekipleri tarafından alınmaya çalışıldığı belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından olayla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde "silahlı" olduğu iddia edilen Filistinli bir gence ateş açıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, bölgede Hamas'a ait olduğu belirtilen bir hedefin vurulduğu aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:04 Kaynak: AA
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