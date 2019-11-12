Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü - Son Dakika

İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü

8 saat önce

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü, System.String[]

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bilal Al-Khalidi (25) ve İbrahim Al-Dabous'un (23) hayatını kaybettiği belirtildi.


İsrail, gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Askeri Meclis üyesi Komutan Baha Ebu'l-Ata ve eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıya karşılık İsrail'in farklı bölgelerine en az 50 füze fırlattı. - GAZZE

İbrahim Al, İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler
Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]