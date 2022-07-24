İsrail, Gazze'de Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtı

24.07.2022 12:34
İsrail, Gazze'de Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtı

İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki Refah kenti sahillerinde, Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtığı bildirildi.

İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki Refah kenti sahillerinde, Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizzar Ayyaş, Refah kenti sahillerinde avlanan tekneye İsrail güçleri tarafından yoğun bir şekilde ateş açıldığını, teknenin tamamen yandığını, balıkçıların yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Ateş açılması üzerine teknenin jeneratörünün yanmaya başlamasıyla balıkçıların tekneden ayrıldığını kaydeden Ayyaş, Gazze'de avlanan balıkçılara İsrail güçleri tarafından sık sık saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "denizde bir kaçakçılık operasyonunun" engellendiği öne sürüldü.

Ordu güçlerinin Mısır'dan hareket eden bir deniz aracını fark ettiği, Gazze açıklarında balıkçılık için izin verilen alanın dışındaki araca dur ihtarı çekildiği, ihtara uymayan araca ateş açıldığı iddia edildi.

Araçtakilerin yüzerek kıyıya ulaştığı, ordu güçlerinin de el koyduğu deniz taşıtında "Hamas için taşınan ekipman bulunduğu" kaydedildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının yer aldığı Gazze'de, balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtı - Son Dakika
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