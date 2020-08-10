İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu - Son Dakika

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 'ndan saldırı sonrasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze 'nin kuzeyinde Hamas 'a ait bir noktayı vurdu.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 00:39

Kaynak: AA

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