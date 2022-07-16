İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezinde yeraltında Hamas'a ait roket malzemelerinin üretildiği imalathane ile silah üretim tesisinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Gazze'deki en önemli roket üretim tesislerinden birini hedef aldık. Bu, Hamas'ın faaliyetlerini önemli ölçüde engelleyecektir" denildi. Saldırının gece saatlerinde Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu - Son Dakika

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