İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

16.07.2022 10:53

- İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait roket malzemelerinin üretildiği imalathane ile silah üretim tesisini vurdu.

- İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

GAZZE - İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait roket malzemelerinin üretildiği imalathane ile silah üretim tesisini vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezinde yeraltında Hamas'a ait roket malzemelerinin üretildiği imalathane ile silah üretim tesisinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Gazze'deki en önemli roket üretim tesislerinden birini hedef aldık. Bu, Hamas'ın faaliyetlerini önemli ölçüde engelleyecektir" denildi. Saldırının gece saatlerinde Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği vurgulandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu - Son Dakika
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