İsrail, Gazze'de İki Gözetleme Kulesini Vurdu
45 dakika önce
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.
İsrail
ordusu, Gazze Şeridi
'nde Hamas
'a ait iki gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçağının, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki askeri noktayı vurduğu belirtildi. Söz
konusu saldırının, Gazze'den İsrail topraklarına gün içerisinde gönderilen yanıcı balonlara cevaben düzenlendiği belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen her şeyden Hamas'ın sorumlu olduğu kaydedildi.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, biri Gazze'nin güneyindeki Han
Yunus kentine bağlı El-Fahari beldesinin doğusunda, diğeri Gazze'nin doğusundaki İzzeddin Kassam Tugaylarına ait olmak üzere, iki gözetleme kulesini hedef aldığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:40 Kaynak: AA
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