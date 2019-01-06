Son Dakika Haberleri: İsrail, Gazze'de İki Gözetleme Kulesini Vurdu

İsrail, Gazze'de İki Gözetleme Kulesini Vurdu

45 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Gazze'de İki Gözetleme Kulesini Vurdu, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçağının, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki askeri noktayı vurduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail topraklarına gün içerisinde gönderilen yanıcı balonlara cevaben düzenlendiği belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen her şeyden Hamas'ın sorumlu olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, biri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı El-Fahari beldesinin doğusunda, diğeri Gazze'nin doğusundaki İzzeddin Kassam Tugaylarına ait olmak üzere, iki gözetleme kulesini hedef aldığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:40 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu İçişleri Bakanlığı Uyardı! 250 TL Cezası Var

Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 21:25:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail, Gazze'de İki Gözetleme Kulesini Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]