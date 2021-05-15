İsrail Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor: Can kaybı 136'ya yükseldi - Son Dakika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu can kaybı sayısı 136'ya, yaralı sayısı bine yükseldi.

İşgalci İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sivil ayrımı yapmaksızın aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El-Şati Mülteci Kampında Ebu Hatab ailesine ait evi bombaladı. Acımasız saldırı sonucu 10 sivil hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Yousef Abu Al-Reesh, aileden sağ kalan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu belirtti.

Saldırının ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 136'ya, yaralananların sayısının ise bine yükseldiği bildirildi. - GAZZE