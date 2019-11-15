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İsrail Gazze'de 'sivillerin zarar görmesine' neden olan saldırıyla ilgili inceleme başlattı
6 saat önce
İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen ve 'sivillerin zarar görmesine' neden olan hava saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen ve 'sivillerin zarar görmesine' neden olan hava saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail birliklerinin hava saldırısının, İslami Cihad'ın askeri altyapısının hedef aldığını belirtti ve hiçbir sivilin zarar görmesinin beklenmediğini iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:16
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